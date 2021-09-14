Відома спортсменка і учасниця шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан засвітилася з італійським фехтувальником

Ольга Харлан є відомою спортсменкою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на Олімпіаді в Пекіні в 2008-му році, де вона принесла золото для України у фехтуванні. Зараз вона продовжує свою спортивну кар'єру. Як передає Politeka.net, дівчина стала учасницею шоу "Танці з зірками". Вона активно веде соціальні мережі, де ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ольга Харлан опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона обіймається зі своїм обранцем - італійським фехтувальником Луїджі Самельє. Як відомо, нещодавно він зробив сюрприз для спортсменки і приїхав в Україну щоб підтримати її.

"Найкраща підтримка за весь час", - підписала кадри Ольга Харлан.

"Спасибі велике! Просто без слів", - додала спортсменка.

"Я тебе дуже сильно люблю", - зізнається в почуттях дівчина.

Нагадаємо, що Ольга Харлан виступає на шоу "Танці з зірками" разом зі своїм партнером - Дмитром Дікусаром. На другому ефірі вони вийшли на паркет з танцем у стилі "квікстеп".

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