Участница нового сезона шоу "Танці з зірками" и олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала, какой сюрприз ей подготовил избранник

Ольга Харлан является известной украинской спортсменкой и фехтовальщицей. Она принесла золотую медаль для Украины в 2008-ом году на Олимпиаде в Пекине. Как передает Politeka.net, сейчас девушка принимает участие в популярном проекте "Танці з зірками", где её партнером стал Дмитрий Дикусар.

На этот раз спортсменка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах её избранник Луиджи Самеле, который также, как и Ольга, является фехтовальщиком, подошел к её двери и спрятался.

Через какое-то время Ольга открывает дверь и видит чемодан, высматривая в стороны.

После того, как фехтовальщица узнала своего избранника она расплакалась и пустилась к нему в объятия.

"Кто-то сказал, что лучшие вещи случаются неожиданно…Что ж, это правда, счастливее никогда не было. Я так сильно тебя люблю", - призналась в чувствах Ольга Харлан.

Поклонники не сдержали эмоций и оставили множество комментариев: "Боже, только ленивый не заплакал. Как это мило", "Эти эмоции))) нельзя быть такой настоящей", "Ну блин , ну нельзя же так. Я, расплакалась глядя. Прям до глубины души

Оля, твой Gigi самый лучший".

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