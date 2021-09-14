Известная спортсменка и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан засветилась с итальянским фехтовальщиком

Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками". Она активно ведет социальные сети, где делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз Ольга Харлан опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она обнимается со своим избранником - итальянским фехтовальщиком Луиджи Самелье. Как известно, недавно он сделал сюрприз для спортсменки и приехал в Украину чтобы поддержать её.

"Лучшая поддержка за всё время", - подписала кадры Ольга Харлан.

"Спасибо большое! Просто без слов", - добавила спортсменка.

"Я тебя очень сильно люблю", - признается в чувствах девушка.

Напомним, что Ольга Харлан выступает на шоу "Танці з зірками" вместе со своим партнером - Дмитрием Дикусаром. На втором эфире они вышли на паркет с танцем в стиле "квикстеп".

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