Учасниця "Танців з зірками", олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, як готується до четвертого випуску шоу
Як передає Politeka.net, спортсменка поділилася новими кадрами в сторіс свого Instagram.
"Готові працювати. Прямий ефір вже через 2 дні», - підписала вона фото.
Також Харлан поділилася кадрами з репетиції.
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"Що Ви знаєте про танцювальні туфлі?",- звернулася вона до фоловерів.
На опублікованих кадрах видно, що підготовка до виступу для бронзового призера ХХХІІ Олімпіади в Токіо, каратиста Станіслава Горуна проходить в шльопанцях.
"На стилі!",- зазначила Харлан.
Нагадаємо, третій ефір у шоу" Танці з зірками " був присвячений року, який змінив життя. Фехтувальниця Ольга Харлан згадала свою поїздку на Олімпіаду 2020, коли програла бій і повернулася без нагород.
У цьому випуску Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали танго під пісню ALEKSEEV - Океанами Стали. За результатами суддівського голосування вони отримали 29 балів.
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