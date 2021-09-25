Учасниця "Танців з зірками", олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, як готується до четвертого випуску шоу

Як передає Politeka.net, спортсменка поділилася новими кадрами в сторіс свого Instagram.

"Готові працювати. Прямий ефір вже через 2 дні», - підписала вона фото.

Також Харлан поділилася кадрами з репетиції.

"Що Ви знаєте про танцювальні туфлі?",- звернулася вона до фоловерів.

На опублікованих кадрах видно, що підготовка до виступу для бронзового призера ХХХІІ Олімпіади в Токіо, каратиста Станіслава Горуна проходить в шльопанцях.

"На стилі!",- зазначила Харлан.

Нагадаємо, третій ефір у шоу" Танці з зірками " був присвячений року, який змінив життя. Фехтувальниця Ольга Харлан згадала свою поїздку на Олімпіаду 2020, коли програла бій і повернулася без нагород.

У цьому випуску Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали танго під пісню ALEKSEEV - Океанами Стали. За результатами суддівського голосування вони отримали 29 балів.

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