Участница нового сезона шоу "Танці з зірками", олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, чему посвятила последний танец

Как передает Politeka.net, в третьем эфире темой шоу стал «Год, который изменил мою жизнь». Харлан со своим партнером Дмитрием Дикусаром исполнили страстное танго. В Инстаграм Ольга решила рассказать о самом тяжелом году в своей жизни.

«Именно этот год 2021 был и есть одним из самых тяжелых в моей жизни и спортивной карьере. Много всего было… и необъективная критика, от людей, которых я не ожидала, и борьба со своими эмоциями, которые просто заполонили всю меня. В этом танце я показала свою душу! Что я готова бороться! Больно, страшно, но ты встаёшь и идёшь вперед, как в променад этого танго!», - прокомментировала Харлан свое выступление.

Отметим, что летом 2021 года Харлан выбыла из соревнований на Олимпиаде в Токио в первом же раунде. При этом на счету чемпионки есть золотая, серебряная и бронзовая медали прошлых лет.

Напомним, что Харлан призналась, какие отношения между участниками "Танців з зірками".

Также Politeka сообщала, что Харлан застукали за кулисами шоу с известным итальянцем: "Люблю".

Ранее Politeka рассказывала, что жених-иностранец довел Ольгу Харлан до слез: "Блин, ну нельзя же так".