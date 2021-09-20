Участница нового сезона шоу "Танці з зірками", олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, чему посвятила последний танец
Как передает Politeka.net, в третьем эфире темой шоу стал «Год, который изменил мою жизнь». Харлан со своим партнером Дмитрием Дикусаром исполнили страстное танго. В Инстаграм Ольга решила рассказать о самом тяжелом году в своей жизни.
«Именно этот год 2021 был и есть одним из самых тяжелых в моей жизни и спортивной карьере. Много всего было… и необъективная критика, от людей, которых я не ожидала, и борьба со своими эмоциями, которые просто заполонили всю меня. В этом танце я показала свою душу! Что я готова бороться! Больно, страшно, но ты встаёшь и идёшь вперед, как в променад этого танго!», - прокомментировала Харлан свое выступление.
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Отметим, что летом 2021 года Харлан выбыла из соревнований на Олимпиаде в Токио в первом же раунде. При этом на счету чемпионки есть золотая, серебряная и бронзовая медали прошлых лет.
Напомним, что Харлан призналась, какие отношения между участниками "Танців з зірками".
Также Politeka сообщала, что Харлан застукали за кулисами шоу с известным итальянцем: "Люблю".
Ранее Politeka рассказывала, что жених-иностранец довел Ольгу Харлан до слез: "Блин, ну нельзя же так".