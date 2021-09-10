Учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками" та олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан показала, який сюрприз їй підготував обранець

Ольга Харлан є відомою українською спортсменкою і фехтувальницею. Вона принесла золоту медаль для України в 2008-му році на Олімпіаді в Пекіні. Як передає Politeka.net, зараз дівчина бере участь у популярному проєкті "Танці з зірками", де її партнером став Дмитро Дікусар.

Цього разу спортсменка поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах її обранець Луїджі Самеле, який також, як і Ольга, є фехтувальником, підійшов до її дверей і сховався.

Через якийсь час Ольга відкриває двері і бачить валізу, виглядаючи в сторони.

Після того, як фехтувальниця впізнала свого обранця вона розплакалася і пустилася до нього в обійми.

"Хтось сказав, що найкращі речі трапляються несподівано...що ж, це правда, щасливіше ніколи не було. Я так сильно тебе люблю", - зізналася в почуттях Ольга Харлан.

Шанувальники не стримали емоцій і залишили безліч коментарів: "Боже, тільки ледачий не заплакав. Як це мило", "Ці емоції))) не можна бути такою справжньою", "Ну блін, ну не можна ж так. Я, розплакалася дивлячись. Прям до глибини душі

Оля, твій Gigi найкращий".

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