Участница "Танців з зірками", олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала, как готовится к четвертому выпуску шоу
Как передает Politeka.net, спортсменка поделилась новыми кадрами в Сторис своего Инстаграм.
«Готовы работать. Прямой эфир уже через 2 дня», - подписала она фото.
Также Харлан поделилась кадрами с репетиции.
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«Что вы знаете про танцевальные туфли?», - обратилась она к фолловерам.
На опубликованных кадрах видно, что подготовка к выступлению для бронзового призера ХХХІІ Олимпиады в Токио, каратиста Станислава Горуны проходит в шлепанцах.
"На стиле!", - отметила Харлан.
Напомним, третий эфир в шоу "Танці з зірками" был посвящен году, который изменил жизнь. Фехтовальщица Ольга Харлан вспомнила свою поездку на Олимпиаду 2020, когда проиграла бой и вернулась без наград.
В этом выпуске Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили танго под песню ALEKSEEV - Океанами Стали. По результатам судейского голосования они получили 29 баллов.
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