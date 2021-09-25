Участница "Танців з зірками", олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан показала, как готовится к четвертому выпуску шоу

Как передает Politeka.net, спортсменка поделилась новыми кадрами в Сторис своего Инстаграм.

«Готовы работать. Прямой эфир уже через 2 дня», - подписала она фото.

Также Харлан поделилась кадрами с репетиции.

«Что вы знаете про танцевальные туфли?», - обратилась она к фолловерам.

На опубликованных кадрах видно, что подготовка к выступлению для бронзового призера ХХХІІ Олимпиады в Токио, каратиста Станислава Горуны проходит в шлепанцах.

"На стиле!", - отметила Харлан.

Напомним, третий эфир в шоу "Танці з зірками" был посвящен году, который изменил жизнь. Фехтовальщица Ольга Харлан вспомнила свою поездку на Олимпиаду 2020, когда проиграла бой и вернулась без наград.

В этом выпуске Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар исполнили танго под песню ALEKSEEV - Океанами Стали. По результатам судейского голосования они получили 29 баллов.

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