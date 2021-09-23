Известный актер Артур Логай сделал откровенное признание о своей зависимости на всю страну
Как сообщает Politeka.net, известный украинский актер Артур Логай, который стал участником нового сезона шоу "Танці з зірками", в прошлом эфире раскрылся украинцам с новой стороны. Оказалось, у артиста непростое прошлое, в котором было место зависимости. Обо всем этом парень рассказал в подводке к своему выступлению на паркете "Танців з зірками" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам Артура, у него была зависимость от азартных игр, доходило даже до того, что парень выносил вещи из дома. Актер отметил, что рос обычным подростком в Мелитополе, гулял с местными парнями, и ему всегда нужны были деньги. Так он начала ходить играть в автоматы, вскоре это переросло в зависимость от азартных игр.
"Я понял для себя, что это проблема, когда я вынес мамины драгоценности из дома", - откровенно признался Логай. Однако, по словам актера, в 2011 году ему удалось побороть зависимость.
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