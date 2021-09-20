Учасниця нового сезону шоу "Танці з зірками", олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан розповіла, чому присвятила останній танець

Як передає Politeka.net, в третьому ефірі темою шоу став "Рік, який змінив моє життя". Харлан зі своїм партнером Дмитром Дікусаром виконали пристрасне танго. В Instagram Ольга вирішила розповісти про найважчий рік у своєму житті.

"Саме цей рік 2021 був і є одним з найважчих в моєму житті і спортивній кар'єрі. Багато всього було... і необ'єктивна критика, від людей, яких я не очікувала, і боротьба зі своїми емоціями, які просто заполонили всю мене. У цьому танці я показала свою душу! Що я готова боротися! Боляче, страшно, але ти встаєш і йдеш вперед, як в променад цього танго!",- прокоментувала Харлан свій виступ.

Відзначимо, що влітку 2021 року Харлан вибула зі змагань на Олімпіаді в Токіо в першому ж раунді. При цьому на рахунку чемпіонки є золота, срібна та бронзова медалі минулих років.

Нагадаємо, що Харлан зізналася, які стосунки між учасниками "Танців з зірками".

Також Politeka повідомляла, що Харлан застукали за лаштунками шоу з відомим італійцем: "Люблю".

Раніше Politeka розповідала, що наречений-іноземець довів Ольгу Харлан до сліз:"блін, ну не можна ж так".