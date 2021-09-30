Олимпийская чемпионка по фехтованию и участница шоу "Танці з зірками" Ольга Харлан рассказала, какое испытание на паркете для неё было самым сложным

Ольга Харлан является известной спортсменкой. Она прославилась благодаря своей победе на Олимпиаде в Пекине в 2008-ом году, где она принесла золото для Украины в фехтовании. Сейчас она продолжает свою спортивную карьеру. Как передает Politeka.net, девушка стала участницей шоу "Танці з зірками", а её партнером по проекту стал Дмитрий Дикусар.

На своей странице в Инстаграм Ольга Харлан предложила поклонникам поговорить про шоу "Танці з зірками" и задать ей вопросы.

Среди комплиментов Ольге от поклонников, появился вопрос о том, какой танец на проекте был самый трудный для спортсменки.

"На самом деле все сложные! Но пока из них всех, на первом месте - это танго! Было трудно освоить этот танец за неделю, но, блин, мы это сделали! И то ли еще будет!", — раскрыла Ольга Харлан.

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