Ведущая Иванна Онуфрийчук перед началом нового эфира «Танців з зірками» показала, как звезды готовятся к шоу в своих гримерках
Как пишет Politeka.net, Онуфрийчук поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. На них можно было увидеть, какая атмосфера царит в гримерках участников «Танців з зірками» перед самым началом шом.
Сначала Онуфрийчук заглянула в гримерку Артура Логая, напугав его своим неожиданным визитом.
«Все интересное уже нашли. Тут собака была, все нашла», - заявил Логай, когда ведущая начала искать у него в гримерке что-то необычное.
Впрочем, Иванна все же примерила очки, которые обнаружила у Артура.
Внучка Софии Ротару в белом платье засветилась с женихом-миллионером из списка Forbes: кадры
Победителю "Голосу країни" Сасанчину резко стало плохо, приехала скорая: беременная невеста сообщила подробности
Андре Тан решился на новые откровения о болезни, разводе и кто ему помог: "Не хотелось жить"
Токио из «Бумажного дома» в одних плавках от купальника приковала восхищенные взгляды: «Дикий ангел»
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
Затем ведущая зашла к певцу MELOVINу, которого стилисты как раз готовили к эфиру.
«Что у вас тут делается?», - поинтересовалась Онуфрийчук.
«Наращивание ногтей», - ответили ей.
Затем Иванна встретила в коридоре солистку группы KAZKA Александру Зарицкую. Все это время ведущая ходила в белом халате, под которым прятала свой наряд для эфира. Однако, она позволила Зарицкой заглянуть под свой халат, и рассмотреть платье.
Затем Онуфрийчук зашла к Саше в гримерку.
«Я б если знала, я бы поубирала», - пожаловалась Зарицкая.
В свою очередь, ведущая продолжила осматривать комнату.
«Запрещеночка есть?...Это Юрины усы? А что они у тебя делают?», - поинтересовалась Иванна, когда нашла в гримерке часть реквизита.
Напомним, ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук в искристом наряде перепутали с Настей Каменских.
Как сообщала Politeka, новая ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук показала свою спальню и ее неожиданных "жителей".
Также Politeka писала, что новая ведущая "Танців з зірками" удивила, как выглядит в обычной жизни без грима и прически.