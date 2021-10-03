Ведущая Иванна Онуфрийчук перед началом нового эфира «Танців з зірками» показала, как звезды готовятся к шоу в своих гримерках

Как пишет Politeka.net, Онуфрийчук поделилась новыми кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. На них можно было увидеть, какая атмосфера царит в гримерках участников «Танців з зірками» перед самым началом шом.

Сначала Онуфрийчук заглянула в гримерку Артура Логая, напугав его своим неожиданным визитом.

«Все интересное уже нашли. Тут собака была, все нашла», - заявил Логай, когда ведущая начала искать у него в гримерке что-то необычное.

Впрочем, Иванна все же примерила очки, которые обнаружила у Артура.

Затем ведущая зашла к певцу MELOVINу, которого стилисты как раз готовили к эфиру.

«Что у вас тут делается?», - поинтересовалась Онуфрийчук.

«Наращивание ногтей», - ответили ей.

Затем Иванна встретила в коридоре солистку группы KAZKA Александру Зарицкую. Все это время ведущая ходила в белом халате, под которым прятала свой наряд для эфира. Однако, она позволила Зарицкой заглянуть под свой халат, и рассмотреть платье.

Затем Онуфрийчук зашла к Саше в гримерку.

«Я б если знала, я бы поубирала», - пожаловалась Зарицкая.

В свою очередь, ведущая продолжила осматривать комнату.

«Запрещеночка есть?...Это Юрины усы? А что они у тебя делают?», - поинтересовалась Иванна, когда нашла в гримерке часть реквизита.

Напомним, ведущую "Танців з зірками" Онуфрийчук в искристом наряде перепутали с Настей Каменских.

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