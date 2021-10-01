Известная телеведущая Иванна Онуфрийчук показала свою огромную коллекцию плюшевых мишек и собралась их раздарить

Как сообщает Politeka.net, известная телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая вместо Тины Кароль стала ведущей шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram.

Так, в этот раз звездная красотка показала свою спальню и ее "обитателей" – несколько десятков плюшевых мишек разных цветов и размеров. На новых фотографиях Иванка запечатлена, лежа на кровати в окружении своих мягких игрушек, и выглядит она абсолютно счастливой. Еще бы, такой коллекции может позавидовать каждая девушка.

В подписи к фото Онуфрийчук объявила конкурс, по условиям которого двое поклонников могут выиграть по плюшевому мишке из коллекции телеведущей. "Дарю частичку себя – моих красавцев плюшевых мишек. Выбираю сразу двух победителей! Каждый из которых получит мягкого красивого друга в коллекцию", - написала Иванна и подробно описала условия конкурса.

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