Иванна Онуфрийчук показала поэтапный процесс своей подготовки к съемкам в «Танцях з зірками»
Как пишет Politeka.net, ведущая, которая в новом сезоне «Танців» заменила Тину Кароль, поделилась новым видео в своем Инстаграм. В нем Иванна решила показать украинцам, что происходит за кулисами шоу.
На кадрах можно увидеть, как стилисты и визажисты готовят Иванну к эфиру. В самом начале ведущая сидит в гримерке в одном халате и терпеливо ждет, пока ей сделают макияж и укладку. Одновременно с этим она успевают снимать себя на камеру и повторять свой текст.
Позже Онуфрийчук появляется уже в готовом образе с роскошным вечерним платьем. На видео также можно увидеть забавные моменты с ведущей на съемочной площадке.
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«Вечер латинского танца был очень жарким. Делюсь с вами процессом создания моего волшебного образа», - подписала кадры Иванна.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Огонь», «Класс красавица», «Ваш образ прекрасен. Очаровательно выглядели», «Вы как всегда восхитительны и прекрасны», «Поздравляем тебя с прекрасным четвертым эфиром. Ты как всегда на высоте», - пишут люди.
Напомним, ведущая «Танців з зірками» в халатике козырнула отдыхом в Швейцарии.
Как сообщала Politeka, ведущая «Танців з зірками» сразила фигурой в леопардовом боди.
Также Politeka писала, что новую ведущую "Танців з зірками" подняли на смех во время эфира.