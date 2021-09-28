Ведущая шоу «Танці з зірками» Иванна Онуфрийчук поделилась своим взглядом на отношения

Известная украинская ведущая в этом сезоне «Танців» заменила Тину Кароль, вызвав бурные споры среди украинцев. Впрочем, Онуфрийчук не стала обращать внимание на негатив в свой адрес, и продолжает выкладываться на полную в проекте. Параллельно с этим ведущая успевает регулярно летать в Швейцарию, где живет и работает ее муж – казахский бизнесмен по имени Алмаз.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Иванна решила порассуждать на тему отношений.

Ведущая задалась вопросом о том, должны ли любовь и ревность идти рука-об-руку.

«Достаточно длительное время меня волнует вопрос: в чем корень ревности? Это комплексы, неуверенность, детские травмы или все же недоверие к партнеру?», - поинтересовалась Иванна.

Она также подчеркнула, что сама неревнивый человек.

«Для меня норма, если мой муж сделает комплимент своей подруге или если близкий друг или гость шоу «Без галстука» поцелует меня в щечку при встрече», - рассказала ведущая.

Она также поделилась романтичными совместными фото со своим супругом.

Напомним, ведущая «Танців з зірками» показала своего мужа-миллионера на романтичной прогулке.

Как сообщала Politeka, новая ведущая "Танців з зірками" растянулась на лестнице в вечернем платье.

Также Politeka писала, что ведущая «Танців з зірками» в халатике козырнула отдыхом в Швейцарии.