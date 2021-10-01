Телеведущая Иванна Онуфрийчук показала, как выглядит, когда не на работе
Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая вместо Тины Кароль стала новой ведущей шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сторис, как она выглядит, когда не на работе.
На снимке Иванна запечатлела себя в зеркале лифта, перед камерой она появилась в образе "гопника", как сама себя назвала. Как видно, на ней спортивный наряд с бежевой толстовкой оверсайз, поверх которого она надела яркую красную куртку. Волосы девушки спрятаны за капюшоном толстовки, а на лице нет макияжа, только загадочный вид.
"Когда я не работаю, я гопник", - весело подписала сторис Онуфрийчук.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Найдено тело знаменитого актера, на его фильмах выросли поколения: "Вы научили нас плакать в кино, и смеяться тоже"
Кресло Данилко на шоу "Маска" неожиданно заняла молодая брюнетка: что произошло на съемках
"Тайную супругу" Винника, о которой он умалчивает, засняли в европейском ресторане: как выглядит и отдыхает Таюне
"Покойся с миром": найдено тело знаменитого музыканта, который помог многим певицам
Напомним, Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", нашли неожиданную замену: фото новой ведущей.
Как сообщала Politeka, Судья "Танців з зірками" Чмерковский публично обратился к тому, кто его запугивал: "Ты знаешь, кто ты...".
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась подарками от преданных поклонников: "Спасибо".