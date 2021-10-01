Телеведущая Иванна Онуфрийчук показала, как выглядит, когда не на работе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук, которая вместо Тины Кароль стала новой ведущей шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась в сторис, как она выглядит, когда не на работе.

На снимке Иванна запечатлела себя в зеркале лифта, перед камерой она появилась в образе "гопника", как сама себя назвала. Как видно, на ней спортивный наряд с бежевой толстовкой оверсайз, поверх которого она надела яркую красную куртку. Волосы девушки спрятаны за капюшоном толстовки, а на лице нет макияжа, только загадочный вид.

"Когда я не работаю, я гопник", - весело подписала сторис Онуфрийчук.

Напомним, Тины Кароль впервые не будет на "Танцях з зірками", нашли неожиданную замену: фото новой ведущей.

Как сообщала Politeka, Судья "Танців з зірками" Чмерковский публично обратился к тому, кто его запугивал: "Ты знаешь, кто ты...".

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