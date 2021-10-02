Модель и актриса Иванна Онуфрийчук сияла на сцене шоу «Танці с зірками» в сногшибательном образе
Как сообщает Politeka.net, новый сезон танцевального шоу вместе с Юрием Горбу новым ведет Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль.
Перед публикой красотка появилась в мерцающем длинном платье золотистого цвета. Свой искристый наряд соединила с минималистическими босоножками и украшениями в виде тонкого ободка на шее и браслета.
Дополнением к образу стали прическа с волнистыми прядями и сияющая улыбка на лице модели. Выглядела Иванна Онуфрийчук дорого и роскошно.
Пугачева "подколола" известную певицу на посиделках с Галкиным и Вайкуле: "Тебе кислород никто не перекрывал?"
Свадьба обернулась для Рыбака из "Холостячки" настоящим кошмаром: "Еле встал с кровати"
Переход на зимнее время в Украине: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки
Судья "Танців з зірками" Чмерковский публично обратился к тому, кто его запугивал: "Ты знаешь, кто ты..."
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Пользователи сети написали массу теплых слов красотке. Некоторые даже перепутали ее с поп-дивой Настей Каменских.
"Бомбезная",
"Я подумала, что это Настя Каменских",
"Вы шикарны, как всегда",
"Роскошная",
"Красота наша", - пишут в сети.
Напомним, что новая ведущая "Танців з зірками" удивила, как выглядит в обычной жизни без грима и прически: "Гопник".
Как сообщала Politeka, Замужняя Онуфрийчук неожиданно высказалась о поцелуях с другими мужчинами: "Для меня норма"
Также Politeka писала, что Новая ведущая "Танців з зірками" растянулась на лестнице в вечернем платье: сбежались фотографы.