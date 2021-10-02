Модель и актриса Иванна Онуфрийчук сияла на сцене шоу «Танці с зірками» в сногшибательном образе

Как сообщает Politeka.net, новый сезон танцевального шоу вместе с Юрием Горбу новым ведет Иванна Онуфрийчук, которая заменила Тину Кароль.

Перед публикой красотка появилась в мерцающем длинном платье золотистого цвета. Свой искристый наряд соединила с минималистическими босоножками и украшениями в виде тонкого ободка на шее и браслета.

Дополнением к образу стали прическа с волнистыми прядями и сияющая улыбка на лице модели. Выглядела Иванна Онуфрийчук дорого и роскошно.

Пользователи сети написали массу теплых слов красотке. Некоторые даже перепутали ее с поп-дивой Настей Каменских.

"Бомбезная",

"Я подумала, что это Настя Каменских",

"Вы шикарны, как всегда",

"Роскошная",

"Красота наша", - пишут в сети.

Напомним, что новая ведущая "Танців з зірками" удивила, как выглядит в обычной жизни без грима и прически: "Гопник".

Как сообщала Politeka, Замужняя Онуфрийчук неожиданно высказалась о поцелуях с другими мужчинами: "Для меня норма"

Также Politeka писала, что Новая ведущая "Танців з зірками" растянулась на лестнице в вечернем платье: сбежались фотографы.