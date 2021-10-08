Известная украинская хореограф Илона Гвоздева, которая ранее заявляла, что более не будет участвовать в шоу "Танці з зірками", рассказала о своих переговорах с продюсером проекта.
Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева сообщила об этом на своей странице в Инстаграм.
Отметим, в новом сезоне Гвоздева стала приглашенной четвертой судьей в четвертом эфире "Танців з зірками". Тогда у нее возникло недоразумение с Екатериной Кухар относительно терминологии, кторую лучше использовать при оценке участников.
Кроме того, случилось выяснение отношений с партнершей Melovina Елизаветой Русиной.
«Только что была на канале 1+1, общались с Владимиром Завадюком, подводили итоги эфира, всякие варианты обсуждали дальнейшего сотрудничества, как хореографа, как жюри, как танцовщицу», - сказала она.
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Также Гвоздева обратилась к украинцам с вопросом, в каком образе она больше всего нравится в данном проекте.
Напомним, Гвоздева стала победительницей шоу "Танці з зірками" в 2018 году, тогда ее партнером был шоумен Игорь Ласточкин. В этом году проект прозднует свое 15 летие.
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