Відома танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова різко відповіла на критику учасників "Танців з зірками" Melovina і його партнерки Єлизавети Русиної.

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова після кожного випуску шоу "Танці з зірками" оцінює виступи учасників. Melovin і його партнерка Єлизавета Русина не стали мовчати, і різко "проїхалися" по ній у відповідь на критику.

"Слава Богу, ми слухаємо авторитетів, думка яких нам дійсно важлива. Ми із задоволенням послухаємо Влада Яму, Максима…

Один раз виграти "Танці з зірками" і вважати, що ти танцюєш краще за інших не зовсім правильно" - різко відповіла партнерка Melovina Єлизавета Русина.

"Чекаю поки виграєш ти, а поки вчися танцювати, дорога моя", - прокоментувала висловлювання учасників Ілона Гвоздьова і зазначила на відео Лізу Русину.

Між ними вибухнув скандал, і учасниця "Танців з зірками" продовжила відповідати Ілоні Гвоздьовій: "Ілона, займіться собою і відчепіться від мене. Досить хайпити на нашій парі, супер зірка з минулого. Те що ви робите - повний кринж (можете загуглити слово ?)".

Ілона Гвоздьова не залишилася осторонь і різко взяла в облогу учасницю "Танців з зірками".

"Дорога Ліза, в силу твоєї недосвідченості і юності, я тебе прощаю і навіть не злюся. Хто я така? Так, я переможниця одного з сезонів. А ось хто ти - подивимося в кінці цього проекту", - відповіла хореограф.

Також вона навела статистику переглядів минулого ефіру, де показала, що її виступ обігнав за переглядами танець Лізи Русиної й Melovina.

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