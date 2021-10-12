Відома танцівниця і хореограф Ілона Гвоздьова вибухнула гнівом через рішення глядачів після нового ефіру шоу "Танці з зірками".

Як передає Politeka.net, Ілона Гвоздьова є відомою танцівницею і хореографом. Вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Танцюють всі", де потрапила до трійки кращих танцівниць України. Через кілька років вона взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де здобула перемогу.

Так, цього разу Ілона Гвоздьова опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, в неділю пройшов 6-ий сезон шоу "Танці з зірками". У зоні ризику на виліт опинилися три пари, серед них - Олександра Зарицька і Юрій Мєшков, Lida Lee та Олексій Базела і Дмитро Дікусар з Ольгою Харлан. Повинно було піти з проєкту дві пари, проте шоу покинули тільки Lida Lee і її партнер Олексій Базела.

"Я не розумію наших глядачів! Чим потрібно дивувати Вас і як потрібно танцювати, щоб саме ці хлопці опинилися в зоні ризику? Несправедливо, прикро, дуже шкода. Всі три пари гідні йти далі", - висловилася Ілона Гвоздьова.

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