Известная танцовщица и хореограф Илона Гвоздева разразилась гневом из-за решения зрителей после нового эфира шоу "Танці з зірками".

Как передает Politeka.net, Илона Гвоздева является известной танцовщицей и хореографом. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Танцуют все", где попала в тройку лучших танцовщиц Украины. Через несколько лет она приняла участие в проекте "Танці з зірками", где одержала победу.

Так, на этот раз Илона Гвоздева опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, в воскресенье прошел 6-ой сезон шоу "Танці з зірками". В зоне риска на вылет оказались три пары, среди них - Александр Зарицкая и Юрий Мешков, Lida Lee и Алексей Базела и Дмитрий Дикусар с Ольгой Харлан. Должно было уйти с проекта две пары, однако шоу покинули только Lida Lee и её партнер Алексей Базела.

"Я не понимаю наших зрителей! Чем нужно удивлять Вас и как нужно танцевать, чтобы именно эти ребята оказались в зоне риска? Несправедливо, обидно, очень жаль. Все три пары достойны идти дальше", — высказалась Илона Гвоздева.

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