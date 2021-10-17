Известная украинская певица Ольга Полякова, которая стала ведущей звездного балкона на шоу "Танці з зірками" дала жару на паркете.

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Певица начала свою карьеру еще в 2000-ом году, когда анонсировала свой первый альбом "Приходи ко мне". Недавно стало известно, что артистка стала ведущей звездного балкона на шоу "Танці з зірками".

Так, на этот раз Ольга Полякова опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица в шикарном длинном светоотражающем платье с разрезом до бедра выступает на паркете шоу "Танці з зірками".

Певица заинтриговала кадрами с репетиции нового эфира, и показала, что ждет зрителей.

Напомним, что ранее Ольга Полякова появлялась на шоу "Танці з зірками" в ряду судей, среди которых также были Макс Чмерковский, Екатерина Кухар и Влад Яма.

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