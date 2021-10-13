Дочь известной украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша устроила дерзкую фотосессию с симпатичным парнем, показавшись в новом образе.

Как сообщает Politeka.net, юная блогерша и дочь популярной певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша не перестает удивлять своих поклонников. На днях девушка взбудоражила сеть переменами во внешности – она покрасила свои роскошные длинные волосы в огненно-рыжий оттенок. А теперь поделилась в Instagram яркими кадрами из дерзкой фотосессии, на которых позирует в компании молодого красавца.

На новых фотографиях Маша появилась в необычном темном образе – на ней рванные джинсы, узкая кофточка и массивные ботинки. Больше всего внимания привлекает густая рыжая шевелюра, которая небрежно уложена, а на ее лице легкий макияж. Парень тоже как на подбор – с огненно-рыжими волосами и в стильном темном наряде.

В подписи к фотографиям Полякова-младшая написала: "Как вам такой вайб рыжих? Какая фотка больше понравилась?". Одним из первых фото Маши прокомментировал известный телеведущий Алексей Суханов: "Машенька, что же Вы делаете с мальчишескими сердцами! Крепко обнял".

Напомним, Дочь Поляковой пошла на кардинальные перемены во внешности, фото: "Почему такая грустная, Машуня?".

Как сообщала Politeka, Юная дочь Поляковой отважилась на радикальные перемены во внешности: "Что ты мне клеишь?".

Также Politeka писала, что Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня".