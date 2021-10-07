Дочь-подросток известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показал видео из салона, куда пришла обновить свою внешность
Как сообщает Politeka.net, 16-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно оскандалилась матерными песнями своей подростковой рок-группы, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз юная красотка показала, что отважилась сменить внешность, за этим она пришла в салон.
Сначала Маша разместила в сторис опрос, в котором предложила фанатам угадать, в какой цвет она собирается перекрасить свои роскошные волосы. А затем показала видео, на котором сидит в кресле у парикмахера, а тот наносит краску на ее голову. При этом на лице девушки странные рисунки из инста-фильтров, которые делают ее абсолютно неузнаваемым.
"О, май гат. Что ты мне клеишь на волосы?", - говорит Мария, обращаясь к парикмахеру, а тот лишь загадочно улыбается.
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Напомним, Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня".
Как сообщала Politeka, Старшая дочь Поляковой в слезах сообщила о своей потере: "Ну, за что?".
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