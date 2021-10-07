Дочь-подросток известной украинской певицы Оли Поляковой Маша показал видео из салона, куда пришла обновить свою внешность

Как сообщает Politeka.net, 16-летняя дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша, которая недавно оскандалилась матерными песнями своей подростковой рок-группы, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз юная красотка показала, что отважилась сменить внешность, за этим она пришла в салон.

Сначала Маша разместила в сторис опрос, в котором предложила фанатам угадать, в какой цвет она собирается перекрасить свои роскошные волосы. А затем показала видео, на котором сидит в кресле у парикмахера, а тот наносит краску на ее голову. При этом на лице девушки странные рисунки из инста-фильтров, которые делают ее абсолютно неузнаваемым.

"О, май гат. Что ты мне клеишь на волосы?", - говорит Мария, обращаясь к парикмахеру, а тот лишь загадочно улыбается.

Напомним, Старшая дочь Оли Поляковой в истерике и слезах обратилась к украинцам: "Поддержите меня".

Как сообщала Politeka, Старшая дочь Поляковой в слезах сообщила о своей потере: "Ну, за что?".

Также Politeka писала, что Дочь Поляковой засветила развлечения на реке с белокурой красоткой: "Ну крутая".