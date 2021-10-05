Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой 16-летняя Маша не смогла сдержать эмоций после произошедшего с ней

Как сообщает Politeka.net, Маша записала Сторис, на рассказала, что произошло. Девушка активно ведет странички в соцсетях, радуя подписчиков новым контентом, а также создает музыку с собственной рок-группой «Швы».

Оказалось, что страницу Маши в Тик Ток заблокировали. Маша рассказала об этом находясь в кабинете у дантиста, где ей как раз вырвали зуб.

«Ну, за что он так? Это нечестно», - возмутилась Маша блокировке своей страницы.

А позже уже находясь в машине дочь Поляковой не выдержала и разрыдалась.

«Я каждый день заливала по четыре, по три видео, заливала контент, реально очень много работала... Просто взять и заблокировать за видео в юбке, где ничего не видно. Юбка немного выше колена. Это бред. Я ненавижу Тик Ток», - говорила она.

Напомним, Полякова показала, в какую красавицу превратилась ее младшая дочь: "Моя Амазонка!"

Как сообщала Politeka, Полякова в леопардовых лосинах покрутила пятой точкой перед лицом Дзидзьо: «Как у Ким»

Также Politeka писала, что Полякова показала мощную подружку дочери, с которой они живут в роскошном особняке: "Боже-боже"