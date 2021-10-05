Певица Оля Полякова растрогала серией снимков из личного архива и теплым обращением к младшей дочери Алисе

Так, 37-летняя суперблондинка отмечает 5 октября день рождения наследницы. Звезда сделала свежий пост у себя в микроблоге в Инстаграм, эмоционально поздравив девочку с 10-летием, передает Politeka.net.

"Первый юбилей у Алисочки! 10, Моя Амазонка! Такая уникальная, смелая, честная, бесстрашная, юморная, талантливая девочка! Ты как ветер, непредсказуема и свежа, способная своей силой перевернуть все на своём пути, всегда, с раннего детства знающая чего ты хочешь, и другое не предлагать)) что бы сделать эти фото, надо было сделать 1000, с лицом которое не одобрило бы общество))) но я одобряю и люблю любую твою рожицу, ибо в них вся ты - непокорная, творческая, и самобытная!! Люблю тебя мой любимый Валерчик😂❤️💋", - обратилась к дочке Полякова.

На кадрах Алиса позировала в основном в их семейном имении, что находится в 80 км от Киева на полуострове. Девочка показала свой "дикий нрав", кривляясь на снимках и доводя маму "до бешенства".