Известная украинская певица Оля Полякова вместе с младшей дочерью Алисой отправились на прогулку в лес

Как пишет Politeka.net, 37-летняя популярная украинская певица Оля Полякова уже почти 17 лет живет в счастливом браке с мужем-бизнесменом Вадимом. Пара воспитывает двух дочерей – 16-летнюю Машу, которая пошла по стопам мамы и занимается музыкой, и 9-летнюю Алису.

В своем Instagram суперблондинка часто делится фотографиями и видео с детьми. На этот раз Полякова рассказала поклонникам, что они с младшей дочерью отправились на прогулку в осенний лес, где девочка имела достаточно места, чтобы потратить свою энергию.

Девочка искала грибы, бегала по лесу "по-собачьи" и лежала прямо на дороге.

"Алиса, я как мама должна говорить тебе: "Не валяйся, потому что будешь грязной!". Вставай! Идем", - пошутила Полякова.

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