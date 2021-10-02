Артистка Оля Полякова згадала про Андрія Данилко в особливий для нього день

Як повідомляє Politeka.net, Андрій Данилко 2-ого жовтня святкує 48-річчя. У цей день шоумен отримав безліч привітань від своїх зіркових друзів.

Однією з перших Андрія Данилка привітала в Instagram-Stories його подруга і колега, співачка Оля Полякова. При цьому вона опублікувала цікавий колаж з їх спільних знімків.

"Великий артист! Ранима людина, Андрюша! Ти робиш цей світ веселішим і добрішим! Бажаю тобі залишатися здоровим, повним сил і енергії на великі звершення. Нехай все у тебе складається якнайкраще!", - написала Оля Полякова під їх спільними фото.

Зіркові детективи оригінального шоу "МАСКА" на телеканалі "Україна" Оля Полякова та Андрій Данилко сидять разом за суддівськими кріслами.

Тому у співачки з'явилося багато спільних з Данилко знімків, з яких вона зробила колаж до дня народження артиста. На одному з фото Оля Полякова влаштувала Андрію Данилку масаж на робочому місці, щоб він розслабився і не був такий напружений. Напевно було приємно отримувати масаж від Олі Полякової.

Співачка на фото постала в яскравих нарядах, які підкреслили її красу. При цьому Данилко приміряв одяг, який часто віддає перевагу-чорний светр, штани і кепку в тон.

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