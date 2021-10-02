Артистка Оля Полякова вспомнила об Андрее Данилко в особый для него день

Как сообщает Politeka.net, Андрей Данилко 2-ого октября празднует 48-летие. В этот день шоумен получил множество поздравлений от своих звездных друзей.

Одной из первых Андрея Данилко поздравила в Instagram-Stories его подруга и коллега, певица Оля Полякова. При этом она опубликовала интересный коллаж из их совместных снимков.

"Великий артист! Ранимый человек, Андрюша! Ты делаешь этот мир веселее и добрее! Желаю тебе оставаться здоровым, полным сил и энергии на великие свершения. Пусть все у тебя складывается наилучшим образом!", - написала Оля Полякова под их совместными фото.

Звездные детективы оригинального шоу "МАСКА" на телеканале "Украина" Оля Полякова и Андрей Данилко сидят вместе за суддейскими креслами.

Потому у певицы появилось много совместных с Данилко снимков, из которых она сделала коллаж ко дню рождения артиста. На одном из фото Оля Полякова устроила Андрею Данилко массаж на рабочем месте, чтобы он расслабился и не был так напряжен. Наверное было приятно получать массаж от Оли Поляковой.

Певица на фото предстала в ярких нарядах, которые подчеркнули ее красоту. При этом Данилко примерял одежду, которой часто отдает предпочтение - черный свитер, штаны и кепку в тон.

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