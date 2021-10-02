Український артист Андрій Данилко, який отримав величезну популярність завдяки образу Вєрки Сердючки, привернув увагу зірок у свій особливий день
Відомий співак 2 жовтня відсвяткував своє 48-річчя, пише Politeka.net. З нагоди свята Андрій Данилко отримав багато привітань від простих людей і зірок шоу-бізнесу.
Зокрема, співака привітала колега, найбагатша співачка України, Камалія.
"Дорогий Андрію, людина - свято @v_serduchka, З Днем народження! Здоров'я, щастя, любові! І нехай твоя найталановитіша зірка світить багато-багато років!⭐ ️ ❤ ️ ",- написала артистка.
У коментарях долучилися до привітань.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Віктор Павлік пригрозив молодій дружині Каті розлученням: "Доведеться вам терпіти"
Дружина Кошового з "Квартал 95" блиснула розтяжкою, сівши на шпагат перед дзеркалом: "Фізкульт привіт"
Суддя "Україна має талант" Мішина повідомила українцям сумну новину: "Не планується..."
Переможця Холостячки зі Златою Огневич "розгадали" задовго до фіналу: "Красиво виглядають"
Також Данилко привітала співачка Оля Полякова.
"Великий артист! Ранима людина! Андрійко, з днем народження! Ти робиш цей світ добрішим і веселішим! Бажаю тобі залишатися здоровим, повним сил і енергії на великі звершення. Нехай все у тебе складається найкращим чином!",- написала артистка.
Актриса Ольга Сумська привітала Андрія Данилка сердечно, а телеведучий Володимир Остапчук назвав співака: "Нереальний суперстар".
Зазначимо, Андрій Данилко народився в Полтаві. З дитинства він займався творчістю і відрізнявся почуттям гумору, також він навчався в естрадно-цирковому та музичному училищах.
Нагадаємо, Полякова допомогла похмурому Данилку розслабитися прямо на робочому місці
А ще Politeka повідомляла, що крісло Данилко на шоу "Маска" несподівано зайняла молода брюнетка
Також Politeka писала, що горе в родині Данилко потрясло українців, приховував цілий рік