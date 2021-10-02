Український артист Андрій Данилко, який отримав величезну популярність завдяки образу Вєрки Сердючки, привернув увагу зірок у свій особливий день

Відомий співак 2 жовтня відсвяткував своє 48-річчя, пише Politeka.net. З нагоди свята Андрій Данилко отримав багато привітань від простих людей і зірок шоу-бізнесу.

Зокрема, співака привітала колега, найбагатша співачка України, Камалія.

"Дорогий Андрію, людина - свято @v_serduchka, З Днем народження! Здоров'я, щастя, любові! І нехай твоя найталановитіша зірка світить багато-багато років!⭐ ️ ❤ ️ ",- написала артистка.

У коментарях долучилися до привітань.

Також Данилко привітала співачка Оля Полякова.

"Великий артист! Ранима людина! Андрійко, з днем народження! Ти робиш цей світ добрішим і веселішим! Бажаю тобі залишатися здоровим, повним сил і енергії на великі звершення. Нехай все у тебе складається найкращим чином!",- написала артистка.

Актриса Ольга Сумська привітала Андрія Данилка сердечно, а телеведучий Володимир Остапчук назвав співака: "Нереальний суперстар".

Зазначимо, Андрій Данилко народився в Полтаві. З дитинства він займався творчістю і відрізнявся почуттям гумору, також він навчався в естрадно-цирковому та музичному училищах.

Нагадаємо, Полякова допомогла похмурому Данилку розслабитися прямо на робочому місці

А ще Politeka повідомляла, що крісло Данилко на шоу "Маска" несподівано зайняла молода брюнетка

Також Politeka писала, що горе в родині Данилко потрясло українців, приховував цілий рік