Известный артист Андрей Данилко потерял маму, с которой был очень близок

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский артист Андрей Данилко в прошлом году потерял близкого человека – маму. Однако известно об этом стало только сейчас, когда журналисты программы "Викриття. Післямова" на телеканале Live поехали в село, где жила мама артиста. Похоже, Данилко решил не открывать фанатам свою потерю и траур, а он был очень близок с мамой.

Новости о потере в семье Данилко не было в прессе и сети долгое время. Однако, некоторые люди из близкого окружения певца все же были посвящены в эту ситуацию. Как рассказала бэк-вокалистка исполнителя Елена Романовская, Данилко написал ей, что потерял маму.

Информацию о трагедии Андрея опубликовали на странице шоу "Зірковий шлях" в Instagram, так что украинцы в комментариях тут же начали выражать свои соболезнования любимому артисту: "Мои соболезнования, Андрей Михайлович", "Держитесь, Андрей. Мама ушла в лучший мир", "Вечная память", "Мои соболезнования", "Жаль его маму, светлая ей память. Но теперь станет еще злее", "Светлая память", "Держись!", "Царствие небесное".

Напомним, Скандальная судья "Співають всі" Приходько заговорила об Андрее Данилко: "Такого нет даже в Америке".

Как сообщала Politeka, Трагедия в семье Андрея Данилко, певец тяжело пережил утрату: "Была хорошим человеком...".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко рассказал, зачем ему звонили Земфира, Литвинова и Джигарханян: "Это вечная борьба".