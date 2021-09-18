В сети появился фрагмент интервью Андрея Данилко, в котором он рассказал, зачем ему после "Евровидения" звонили Земфира, Рината Литвинова и Армен Джигарханян

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Андрей Данилко, он же Верка Сердючка в одном из своих интервью рассказал о реакции российских звезд на его выступление на Евровидении. Фрагмент этого интервью опубликовали на одной из страниц в Instagram.

Как известно, после выступления на песенном конкурсе Данилко начали жестко бойкотировать в Росси из-за того, что он якобы пропел не "Лаша тумбай", а "Раша гудбай" в своем хите на Евровидении. В интервью Андрей признался, что некоторые звезды звонили, чтобы поддержать его.

"У меня было полное опустошение. Я приехал домой и нажарил картошки. И тут звонок. Рената Литвинова. И говорит: "Андрей, мы так переживали с Земфирой, когда вы были на этих "соревнованиях", - вспомнил артист. Он также рассказал, что трубку взяла еще и Земфира, но не стал говорить, что именно она ему тогда сказала.

"И тут встык звонит Джигарханян. Говорит: "Послушай, сыночка, это вечная борьба Гулливера с лилипутами", - добавил Данилко о разговоре с Арменом Джигарханяном.

Напомним, Редкое фото Андрея Данилко в плавках на пляже слили в Сеть: "Где мои 16 лет?".

Как сообщала Politeka, Возвращение Андрея Данилко на ТВ в ярком амплуа вызвало ажиотаж: "Все, теперь можно смотреть".

Также Politeka писала, что Новый сезон шоу "Маска", стало известно, как Данилко заманили в жюри: "Когда артисту показали…".