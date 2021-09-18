Украинский артист Андрей Данилко, который получил огромную популярность, благодаря образу Верки Сердючки, остался без матери
У Андрея Данилко умерла мама, Светлана, в возрасте 83 лет. О трагической новости стало известно только в этом году, хотя женщина умерла в 2020-ом.
Певец не афишировал свое горе, об этом знали только самые близкие. Об этом в программе "Викриття. Післямова" сообщила бэк-вокалистка артиста Елена Романовская.
Друг артиста, певец EL. Кравчук рассказал, что Андрей Данилко был на похоронах в родном селе на Полтавщине. По его словам, артист очень тяжело переживал утрату.
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EL. Кравчук вспоминает, что Данилко был в дружеских отношениях с матерью, он мог ей все рассказать и даже выпить по рюмке.
Соседка Светланы поделилась, что та была хорошим человеком, щедрой, гостеприимной и всех уважала.
Отметим, Данилко родился второго октября 1973 года в Полтаве. Отец Михаил - водитель, который скончался от рака легких в 1980-ом, а мать - маляр, также у артиста есть старшая сводная сестра Галина.
По информации СМИ, Светлане приходилось работать в три смены, чтобы обеспечить семью. Женщина прожила в селе всю жизнь, и не хотела переезжать к сыну в столицу.
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