Новые кадры со съемок второго сезона шоу "Маска" появились в Сети
Уже 23 октября украинцы смогут увидеть новый сезон полюбившегося многим проекта. Как известно, детективами, которые вместе со зрителями в зале будут отгадывать звездных персонажей, станут Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Dzidzio и Андрей Данилко.
Ведущей BACKSHOW на проекте "Маска" стала блогер Natella Kirs. Кадры с мисс Маской, а именно так окрестили девушку на проекте, сейчас регулярно появляются на официальной странице шоу в Инстаграм.
Так, в новых сторис она заняла место одного из членов жюри.
«Я же говорю, села на место вашего любимого артиста», - сказала она.
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Оказалось, что Нателла села на место Андрея Данилко.
Отметим, когда создатели объявляли имена судей, то сперва назвали всех кроме Данилко, чем всколыхнули публику. Зрители в Сети требовали чтобы его обязательно взяли детективом.
Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук выдал причину громкого развода и показал сына.
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