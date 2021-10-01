Новые кадры со съемок второго сезона шоу "Маска" появились в Сети

Уже 23 октября украинцы смогут увидеть новый сезон полюбившегося многим проекта. Как известно, детективами, которые вместе со зрителями в зале будут отгадывать звездных персонажей, станут Настя Каменских, Оля Полякова, Олег Винник, Dzidzio и Андрей Данилко.

Ведущей BACKSHOW на проекте "Маска" стала блогер Natella Kirs. Кадры с мисс Маской, а именно так окрестили девушку на проекте, сейчас регулярно появляются на официальной странице шоу в Инстаграм.

Так, в новых сторис она заняла место одного из членов жюри.

«Я же говорю, села на место вашего любимого артиста», - сказала она.

Оказалось, что Нателла села на место Андрея Данилко.

Отметим, когда создатели объявляли имена судей, то сперва назвали всех кроме Данилко, чем всколыхнули публику. Зрители в Сети требовали чтобы его обязательно взяли детективом.

Напомним, ведущий шоу "Маска" Остапчук выдал причину громкого развода и показал сына.

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