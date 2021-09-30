Известная блогерша и новая ведущая гипершоу «Маска» Нателла Кирс пообщалась со звездным детективом проекта – Андреем Данилко

Как передает Politeka.net, на официальном аккаунте проекта в Инстаграм появилось соответсвующее видео.

Нателла Кирс стала ведущей BACKSHOW под псевдонимом «Мисс Маска».

«Мисс Масска разведала все секретики у самого загадочного детектива гипершоу Маска», - подписаны кадры.

Премьера второго сезона шоу запланирована на 23 октября. Зрители увидят 20 масок, из которых 14 основных и 6 гостевых.

Тем временем создатели решили подогреть интерес, что именно за секретики удалось узнать, пока не сообщают. Очевидно сделают это немного погодя. Тут все согласно концепции шоу – интрига и загадки.

Напомним, детективами во втором сезоне будут Дзидзьо, Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и Олег Винник.

Учтники предстанут в костюмах: Фея, Краля, Робот, Скандал, Пальчики, Грифон, Жирафа, Тигр.

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