Известная блогерша и новая ведущая гипершоу «Маска» Нателла Кирс ответила на самые популярные вопросы, посвященные шоу

Как передает Politeka.net, на официальном аккаунте проекта в Инстаграм появилось видео, на котором девушка станцевала зажигательную макарену. В процессе танца поклонники смогли увидеть ответы на интересующие их вопросы.

«Мисс Маска ответила на популярные вопросы о гипершоу Маска. Смотрите внимательно и узнавайте все первыми», - подписали видео авторы аккаунта.

Судя по ответам, во втором сезоне шоу зрители увидят 20 масок, из которых 14 основных и 6 гостевых. Премьера шоу запланирована на 23 октября.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов.

«Старт совсем близко», «Ура», «Крутая ведущая», «Ждем очень премьеру шоу», - пишут пользователи сети.

Отметим, что Нателла Кирс стала ведущей BACKSHOW под псевдонимом «Мисс Маска». Судя по кадрам из социальных сетей, для проекта она будет примерять эффектные головные уборы.

Напомним, что Нателла Кирс очаровала образом с икебаной на голове: не хуже Кати Осадчей.

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