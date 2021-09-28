Цікаві кадри з'явилися з Олегом Винником і блогером Natella Kirs на зйомках другого сезону "Маски"

Як відомо, 48-річний Винник є одним із зіркових детективів шоу "Маска", якому разом з Олею Поляковою, Настею Каменських, Дзідзьо і Андрієм Данилком доведеться вгадувати знаменитостей, які переховуються під найнеймовірнішими костюмами.

Старт "Маски" запланований на кінець жовтня, але вже зараз відомо про деякі зміни. Так, ведучою backshow стала блогер Natella Kirs, яка розповість про закулісся найзагадковішого проекту. На сторінці "Маски" в Instagram в розділі "сторіз" опублікували цікаві фрагменти зі зйомок, на яких Нателла засвітилася з Олегом, передає Politeka.net.

Зірка інтернету спочатку брала інтерв'ю у героїв "Маски", зокрема у Чеширського кота, а потім переключилася на Винника.

Що саме артист їй сказав, залишається поки таємницею, але Кірс збентежено відвела погляд убік і навіть заплющила очі, при цьому посміхаючись.

Зазначимо, Natella Kirs стала популярною завдяки своєму YouTube-каналу, де обговорює з позиції глядача популярні ТВ-шоу. Робота в такому форматі, як "Маска", для неї в новинку, але блогер вважає, що вони з проектом "круто один одного доповнюють".

"А ще у мене зібралося багато цікавих питань про таємниці першого сезону, які ще не були розкриті. Тому можу точно сказати, що наше шоу буде дуже крутим", - ділилася раніше Natella Kirs.

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