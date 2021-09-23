Ведучою BACKSHOW на шоу "Маска" стала блогерка Natella Kirs, фото з нею опублікували в мережі

Українцям продовжують відкривати таємниці шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. Днями глядачам представили нову ведучу BACKSHOW Нателлу Кирс.

Відомо, що блогерці 30 років, а до того як зайнятися своїм каналом на Ютуб Нателла Кірс знімалася в різних реаліті.

Також дівчина вивчилася на ведучу в "Вищій школі Media & Production 1 + 1". Після закінчення навчання та стажування працювала сценаристом на "Сніданок. Вихідний" і паралельно читала лекції в "Вища Школа Media & Production 1 + 1".

У відео свого каналу Нателла Кірс розповідає найцікавіші новини шоу-бізнесу і робить огляди телепроектів. З блогів дівчини стає зрозуміло, що вона досить "гостра" на язик.

​У новому пості в Instagram шоу "Маска" зазначили, що від гострих питань ведучої не сховається ніхто: ні детективи, ні учасники.

"Natella Kirs завжди готова відкривати таємниці, але їй потрібна ваша допомога. ❤

Пишіть в коментарях, що Вам цікаво було б дізнатися про закулісся шоу, секрети його створення, які питання ви поставили б нашим детективам і ведучому Володимиру Остапчуку. Ми обов'язково все дізнаємося! 😎 ",- написали автори поста.

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