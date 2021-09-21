У другому сезоні популярного шоу "Маска" з'явиться нова ведуча

Як повідомляє Politeka.net, закулісся зйомок глядачам буде показувати відома блогерка Нателла Кірс. Дівчина відома українцям своїми розборами українських шоу на YouTube. Вона знімала огляди на такі шоу як "Холостячка", "Танці з зірками", "Маскарад" і "Маска". Під час зйомок першого сезону Нателла була однією із запрошених блогерів, які знайомилися з закуліссям шоу «Маска». Мабуть, продюсерам сподобалася подача харизматичної блогерки і вони запросили її стати частиною проекту.

На свіжому фото, зробленому на зйомках шоу, Нателла постала в обтягуючій сукні з неймовірною ікебаною на голові. Її образ нагадував ранні образи ще однієї епатажної ведучої Каті Осадчої. Втім, Нателла виглядала не гірше Осадчої. Поруч з новою зіркою стояв шанувальник, який і опублікував фото в мережі.

Відзначимо, що раніше в мережі показували і інший, не менш цікавий образ ведучої.

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