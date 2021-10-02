Украинский артист Андрей Данилко, который получил огромную популярность благодаря образу Верки Сердючки, привлек внимание звезд в свой особый день

Известный певец 2 октября отпраздновал свое 48-летие, пишет Politeka.net. По случаю праздника Андрей Данилко получил много поздравлений от простых людей и звезд шоу-бизнеса.

В частности, певца поздравила коллега, самая богатая певица Украины, Камалия.

"Дорогой Андрей, человек-праздник @v_serduchka, с Днем рождения! Здоровья, счастья, любви! И пусть твоя талантливейшая звезда светит много-много лет!⭐️❤️", - написала артистка.

В комментариях присоединились к поздравлениям.

Также Данилко поздравила певица Оля Полякова.

"Великий артист! Ранимый человек! Андрюша, с днем рождения! Ты делаешь этот мир добрее и веселее! Желаю тебе оставаться здоровым, полным сил и энергии на великие свершения. Пусть все у тебя складывается наилучшим образом!", - написала артистка.

Актриса Ольга Сумская поздравила Андрея Данилко сердечно, а телеведущий Владимир Остапчук назвал певца: "Нереальный суперстар".

Отметим, Андрей Данилко родился в Полтаве. С детства он занимался творчеством и отличался чувством юмора, также он учился в эстрадно-цирковом и музыкальном училищах.

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