Нічого собі

Відомий телеведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук, після зйомок пішов на захід, де виступала Оля Полякова, і дав жару з її танцюристом Максимом Єжовим

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Після гучного розриву зі своєю дружиною він незабаром одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу Володимир Остапчук поділився новими відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він танцює обійнявшись з популярним танцюристом з балету Ольги Полякової - Максимом Єжовим.

"Зай, сьогодні прийду не один", - підписав відео Володимир Остапчук і відзначив свою дружину-Христину Гірник.

Також він звернувся до Максима Єжова і сказав: "А ти що думав? Це самий співзвучний танець в моєму житті".

Після телеведучий показує кадри з виступу самої Ольги Полякової, яка співає пісню - Королева ночі.

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