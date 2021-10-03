Співачка Оля Полякова показала, як проводить вихідний з донькою

Популярна українська артистка-мати двох дочок. Старшій Маші зараз 16 років, а молодшій Алісі - 9. У нових сторіс свого Instagram зірка показала, як відпочиває з Алісою, пише Politeka.net.

Оля Полякова вирушила з донькою в ліс.

"Ми гуляємо. Дивіться, яке озеро класне, які Класні ми. Ми шукаємо нору лисиці", - сказала співачка.

Полякова не стала перешкоджати, щоб її дочка гойдалася прямо на лісовій доріжці.

"Аліса, я як мати повинна тобі говорити:" не валяйся! Будеш брудною!",- сказала вона при цьому, зображуючи строгий тон.

Також Оля Полякова показала, яку розвагу придумала Аліса.

«У кожного свої розваги: хтось на серфінгу катається, а Аліса на колоді", - прокоментувала співачка.

"Боже, тут кожні сто метрів різний пейзаж. Клас, релакс", - захопилася Полякова місцевою природою.

Нагадаємо, Полякова допомогла похмурому Данилку розслабитися прямо на робочому місці: "Андрійко..."

Як повідомляла Politeka, блондинка з " жіночого кварталу "налякала Олю Полякову:" Зіркоманка!"

Також Politeka писала, що 37-річна Полякова в ефектному образі з рожевою спідницею показала, як виглядати молодше: "тільки тссс..."