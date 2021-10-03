Співачка Оля Полякова показала, як проводить вихідний з донькою
Популярна українська артистка-мати двох дочок. Старшій Маші зараз 16 років, а молодшій Алісі - 9. У нових сторіс свого Instagram зірка показала, як відпочиває з Алісою, пише Politeka.net.
Оля Полякова вирушила з донькою в ліс.
"Ми гуляємо. Дивіться, яке озеро класне, які Класні ми. Ми шукаємо нору лисиці", - сказала співачка.
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Полякова не стала перешкоджати, щоб її дочка гойдалася прямо на лісовій доріжці.
"Аліса, я як мати повинна тобі говорити:" не валяйся! Будеш брудною!",- сказала вона при цьому, зображуючи строгий тон.
Також Оля Полякова показала, яку розвагу придумала Аліса.
«У кожного свої розваги: хтось на серфінгу катається, а Аліса на колоді", - прокоментувала співачка.
"Боже, тут кожні сто метрів різний пейзаж. Клас, релакс", - захопилася Полякова місцевою природою.
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