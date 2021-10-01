Украинская певица Оля Полякова в красивом образе решила поинтриговать украинцев

Артистка любит удивлять своих поклонников, часто меняя образы, сообщает Politeka.net.

В этот раз Оля Полякова опубликовала фото в Инстаграм, появивишись в платье с полоску и с пышной юбкой. Красивая прическа с крупными волнистыми локонами стала отличным дополнением к образу певицы.

Нельзя не отметить, что певица в таком образе выглядела значительно моложе.

В подписи звезда заинтриговала поклонников.

"У меня для Вас сюрприз! 🔥 Только тссс 🤫", - написала украинская знаменитость.

Всего за несколько минут пост собрал почти 2000 лайков и много коммнетареив. Пользователи сети по достоинству оценили кадр, написав много комплиментов.