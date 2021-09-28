Эпатажная украинская певица Оля Полякова показала вблизи свой кожаный костюм с экстремальными разрезами для шоу «Маска»

Как известно, Полякова – большая любительница смелых сценических нарядов, многие из которых выглядят откровенными. С учетом этого шоу «Маска» подошло ей идеально, ведь для съемок певице создают максимально нестандартные и вызывающие наряды.

Один из них артистка продемонстрировала в новом видео в своем ТикТок.

Так, Оля покрасовалась фигурой в черном кожаном мини-платье. Главной изюминкой наряда стали зашнурованные разрезы по бокам и на груди, которые впечатляют своей глубиной. Дополнили образ певицы красная маска, а также парик и перчатка такого же оттенка.

На кадрах Полякова вовсю выгибается и танцует под музыку на съемочной площадке, явно довольная своим нарядом.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо таких кадров.

«И кто скажет, что у ( девочки) у этой, своих двое детей!!», «Вишенка на торте», «Бомба», «Красотка», «Прикольный наряд», «Крашиха», «Горячее горячего!», - пишут люди в комментариях к посту певицы.

Напомним, Оля Полякова радикально сменила имидж, больше не суперблондинка.

Как сообщала Politeka, Полякова, смеясь, показала, как ее младшая дочь "издевается" над учителями.

Также Politeka писала, что Полякова ошарашила резкой сменой имиджа, больше не блондинка.