Оля Полякова показала семейную поездку с дочками, обратив внимание на их стиль в одежде

Популярная украинская певица показала украинцам кадры из своей обычной жизни. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды.

Так, Полякова сняла на видео свою поездку с дочками – 16-летней Машей и 9-летней Алисой.

«Ну что…Семья в сборе! Смотрите, какая Маша модная», - говорит на видео Оля, демонстрируя старшую дочь.

Девушка была одета в бежевое пальто и модную черную шляпку.

Затем Полякова-старшая решила показать младшую дочь, которая сидела сзади.

«Алиска какая модная! Вон, бомжик Валера спрятался», - прокомментировала певица попытку Алисы спрятаться от камеры.

Девочка отправилась в поездку в клетчатой утепленной рубашке, белых свободных штанах и розовой шапке.

Затем Полякова старшая решила похвастаться и своим видом. На ней была черно-белая толстовка молодежного кроя. Волосы певица небрежно завязала в высокий хвост. Благодаря такому образу она выглядела очень молодо.

«Ну и я тоже…Мать не отстает», - похвасталась Оля и рассмеялась.

Отметим, что раньше дочь Поляковой Алиса сама называла себя Валерой на видео, которое снимала ее мама.

Напомним, Полякова, смеясь, показала, как ее младшая дочь "издевается" над учителями.

Как сообщала Politeka, Полякова покинула Украину и показала, кто ее балует за границей.

Также Politeka писала, что младшая дочь Поляковой называет себя Валерой и отказалась идти в школу.