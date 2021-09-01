Оля Полякова в день начала учебного года записала видео совместно со своей младшей дочкой Алисой
37-летняя артистка воспитывает двух дочерей 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. В 2021 году ее младшая дочка пошла в четвертый класс. Когда она вернулась со школы, певица захотела, чтобы девочка поделилась своими впечатлениями.
Соответствующее видео артистка показала в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.
«Доброе утро, все мамочки и папочки школьников! Алиса хочет поздравить вас с 1 сентября…», - начала певица, но тут дочь ее перебила.
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«Я Валера», - возмутилась она.
«Да, хорошо, Валера Алиса хочет поздравить вас с 1 сентября, и рассказать свои впечатления о ее 1 сентября», - продолжила Полякова.
Похоже, дочери артистки в школе не слишком понравилось.
«Шумно и я больше не хочу туда ходить», - резко ответила она.
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