Оля Полякова в день начала учебного года записала видео совместно со своей младшей дочкой Алисой

37-летняя артистка воспитывает двух дочерей 16-летнюю Машу и 9-летнюю Алису. В 2021 году ее младшая дочка пошла в четвертый класс. Когда она вернулась со школы, певица захотела, чтобы девочка поделилась своими впечатлениями.

Соответствующее видео артистка показала в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

«Доброе утро, все мамочки и папочки школьников! Алиса хочет поздравить вас с 1 сентября…», - начала певица, но тут дочь ее перебила.

«Я Валера», - возмутилась она.

«Да, хорошо, Валера Алиса хочет поздравить вас с 1 сентября, и рассказать свои впечатления о ее 1 сентября», - продолжила Полякова.

Похоже, дочери артистки в школе не слишком понравилось.

«Шумно и я больше не хочу туда ходить», - резко ответила она.

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