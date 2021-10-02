Звезда "Женского квартала" актриса Лера Товстолес поделилась любопытным моментом

26-летняя юмористка, радиоведущая и блогер затеяла игру с подписчиками в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. Так, Лера предложила желающим указать любую дату, а она покажет фото, что произошло в этот день или максимально близко к нему.

Рандомно, один из пользователей выбрал дату начала января этого года. С ней совпала запись очередного выпуска "Звездоманки" - шоу на "Русское радио Украина", которое ведет Лера. Гостьей эфира была известная певица.

"Новогодняя Звездоманка. 8 января 2021 - Пугаю Олю Полякову😂", - говорится в подписи.

В частности, ей пришлось ответить на несколько вопросов: три вещи, о чем мечтает каждая женщина (Оля ответила: отпуск на Мальдивах, квартира и пенсия), кто из мужчин отечественного шоубиза самый симпатичный (Даниэль Салем, Дима Каднай и Алексей Тритенко), а также, кто из звезд ее больше всего бесит (Светлана Лобода, Тина Кароль и Ани Лорак).

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