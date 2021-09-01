Неприятный инцидент произошел со звездой "Женского квартала" Лерой Товстолес

26-летней блондинке срочно понадобилась помощь медиков. Об этом она рассказала у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

Как известно, сейчас "Женский квартал" гастролирует с новой концертной программой по украинским городам. Недавно девчонки побывали в Бахмуте на Донетчине. Поездку Лере омрачил печальный случай.

"Мой понедельник... После гастролей получила травму. Где и когда, сама не поняла) Но падала я часто", - призналась девушка.

На фото Товстолес показала, как медик проводит манипуляции с ее ногой. Что именно случилось, Лера не рассказала, но, по всей видимости, она повредила ступню.

Отметим, Товстолес родом из Сумской области, но длительное время жила в Днепре до переезда в столицу. Она начинала свою карьеру в мире шоубиза в качестве модели. Участвовала во многих модных показах по всему миру и даже выходила на подиум с известной российской супермоделью Ириной Шейк.

Артистическая биография Товстолес началась в 19 лет, когда она дебютировала в Днепропетровской лиге Клуба веселых и находчивых. До «Женского Квартала» ее можно было увидеть в «Лиге смеха» и «Рассмеши комика».

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