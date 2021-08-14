Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала кадры из насыщенной тренировки

Известная красавица, популярная модель и телеведущая Валерия Товстолес всячески работает над собой и не расслабляется, чтобы не потерять форму. Так, артистка старается не забрасывать свои хобби и увлечения, чтобы ей было чем порадовать своих поклонников.

Записывая в Инстаграм разные видео, Лера не перестает удивлять образами. Причем далеко не всегда стильные наряды звезды имеют отношение к съемкам в «Квартале». Нередко девушка принимает участие в модельных съемках и также выступает в роли радиоведущей.

Причем сейчас Товстолес чаще показывает, как занимается танцами и будоражит подтянутыми формами. В маленьком топе и велосипедках звезда продемонстрировала всю свою пластичность на занятиях.

Ранее Лера рассказала о том, как мечтала о работе на радио целый год, но при этом не ходила по кастингам, а лишь представляла себя перед микрофоном.

"Желание работать на радио появилось очень типично, после классного кино «День Радио», я так прониклась этим фильмом, этой романтикой и тайной, которая происходит за эфиром, что моя жизнь разделилась на до и после", - написала Товстолес.

Напомним, что Лера Товстолес с декольте ослепила кадрами своего баловства в авто: "Я в моменте".

Как сообщала Politeka, Лера Товстолес устроила провокацию в Одессе, надев под пиджак только нижнее белье: красноречивое фото.

Также Politeka писала, что Лера Товстолес рассказала о своей "новой" профессии: "Жизнь разделилась на до и после".