Звезда студии «Квартал 95» Лера Товстолес в соблазнительном малиновом платье рассказала о том, как часто решается на кардинальные перемены в жизни

Звезда «Женского Квартала» поделилась новым откровенным постом на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. В нем Товстолес призналась, что склонна к авантюрам: артистка часто решается на радикальные перемены в своей жизни.

«Как часто вы меняете свою жизнь кардинально? Мне кажется, я это делаю, каждые два года. Новая жизнь, новая работа, новое окружение. Можно ли назвать это - выходом из зоны комфорта, или все таки вечным недовольством? Неважно как правильно, главное как душе угодно) Это вот я точно и осознано поняла)», - написала Лера.

Свой пост она сопроводила мечтательным фото, на котором позировала на фоне морского заката в роскошном малиновом платье с открытыми плечами. Девушка задумчиво смотрела вдаль, демонстрируя обворожительную линию декольте.

«Смотрю в светлое и новое будущее…А ещё месяц лета , ещё поездка в Одессу, съёмки, гастроли и я надеюсь ещё куча вечеринок», - добавила Товстолес в конце публикации.

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