Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала как развлекается с подружкой
Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток студии "Квартал 95", выступая в "Женском квартале". Девушка также пробовала себя в качестве модели, участвуя в показе с Ириной Шейк. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами интересными фото и видео.
На новом фото, которое Лера выбросила в сеть, красотка позировала в стильном топе и шортиках. Рядом стояла подружка в топе и кожаной юбке. Девушки стояли под дискошаром, позируя для фотографии.
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На втором сторис Лера танцевала сама, впечатляя пластичными движениями. Как можно понять, девушка ночью отправилась на тусовку в ночной клуб.
Девушка до этого записала сторис вв уборной, демонстрируя свою фигурку крупным планом. Красотка стояла перед зеркалом, сделав селфи.
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