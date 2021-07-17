Известная украинская актриса Лера Товстолес, звезда "Женского квартала", показала как развлекается с подружкой

Как пишет Politeka.net, Лера Товстолес является одной из красоток студии "Квартал 95", выступая в "Женском квартале". Девушка также пробовала себя в качестве модели, участвуя в показе с Ириной Шейк. Сейчас красотка активно ведет Инстаграм, где делится с украинцами интересными фото и видео.

На новом фото, которое Лера выбросила в сеть, красотка позировала в стильном топе и шортиках. Рядом стояла подружка в топе и кожаной юбке. Девушки стояли под дискошаром, позируя для фотографии.

На втором сторис Лера танцевала сама, впечатляя пластичными движениями. Как можно понять, девушка ночью отправилась на тусовку в ночной клуб.

Девушка до этого записала сторис вв уборной, демонстрируя свою фигурку крупным планом. Красотка стояла перед зеркалом, сделав селфи.

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